Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya önceliğini korumak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaya önceliğini korumak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Büyükşehir zabıta ekiplerinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan bulvar ve caddelerde gerçekleştirilen denetimlerde; iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan masa ve sandalyeler, teşhir ürünleri, reklam panoları ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemeler tek tek tespit edilerek kaldırılıyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan aileler için büyük önem taşıyan kaldırımların amacı dışında kullanılması, hem yaya güvenliğini tehlikeye atıyor hem de kent estetiğini olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde öncelikle esnafa bilgilendirme yapılarak gerekli uyarılar iletiliyor. Uyarılara rağmen kaldırılmayan fuzuli işgal unsurları ise yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kaldırılıyor ve ilgili idari işlemler uygulanıyor.

Zabıta ekipleri, uygulamaların temel amacının cezai işlem yapmak değil, ortak yaşam alanlarını herkes için güvenli, düzenli ve erişilebilir hale getirmek olduğunu vurguladı.