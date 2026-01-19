Kocaeli İzmit Belediyesinin 50 yaş üstü bireyler için hayata geçirdiği Asırlık Çınar Evleri'nin beşinci şubesi Gültepe Fatih Mahallesi'nde açılmaya hazırlanırken, yeni merkez mahalle sakinleriyle tanışma toplantısıyla tanıtıldı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve 50 yaş üstü bireylerin sağlıklı yaş alma süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan Asırlık Çınar Evleri'nin beşinci şubesi, Gültepe Fatih Mahallesi'nde hizmet vermeye hazırlanıyor. Serdar, Kuruçeşme, Yuvam Akarca ve Gündoğdu şubelerinin ardından hayata geçirilecek olan yeni merkez, Gültepe Gençlik Merkezi'nin Gültepe Yaşam Merkezi'ne dönüştürülmesiyle faaliyete geçecek.

KATILIMCILARA BİLGİ VERİLDİ

Bu kapsamda, Gültepe Yaşam Merkezi binası içerisinde yer alacak Asırlık Çınar Evi'nin tanıtımı ve mahalle sakinleriyle tanışma amacıyla bir toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe, Asırlık Çınar Evi Kuruçeşme Şubesi faydalanıcıları da katılarak, merkezlerde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

YAKINDA HİZMETE AÇILACAK

Tanıtım toplantısında konuşan Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Asırlık Çınar Evleri'nin çalışmaları ve belediye tarafından sunulan sosyal hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tanışma, oyunlar ve ikramlarla renklenen etkinlikte mahalle sakinleri keyifli anlar yaşadı. Asırlık Çınar Evi Gültepe Fatih Şubesi'nin çok yakında hizmete açılması bekleniyor.