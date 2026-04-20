Filistin'deki mazlumlara ve köy okullarına destek olmak amacıyla hazırlanan 'Ses Ver! Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi', Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçiriliyor. 22 Nisan Çarşamba günü başlayacak etkinlikler kapsamında sergi, koro, tiyatro gösterimleri ve şiir dinletileri düzenlenecek.

TRABZON (İGFA) - Filistin'deki mazlumlara ve köy okullarına destek olmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları iş birliğinde hazırlanan 'Ses Ver! Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi hayata geçiriliyor.

Organizasyon, 22 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Cudibey Ortaokulu Müzik Öğretmeni Kübra Sarımehmet yönetimindeki 25 öğrenciden oluşan çocuk korosunun sahne almasıyla başlayacak.

ÇOK ÖZEL SERGİNİN GELİRLERİ OKULLARA BAĞIŞLANACAK

Koro performansının ardından çok özel bir serginin açılışı yapılacak. Gönüllü koordinatörlüğünü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç ve AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan'ın yaptığı sergide, ikilinin hat sanatı workshop çalışmalarının da aralarında bulunduğu toplam 45 eser yer alacak.

Ayrıca yazar Bahriye Kefelioğlu'nun 'Elmadan Korkan Prenses' adlı kitabı, Kadın Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan Filistin temalı broşlar ve çeşitli hediyelik ürünlerin bulunduğu özel tasarım çantalar da satışa sunulacak.

30 Nisan'a kadar açık kalacak olan sergiden elde edilecek tüm gelir, Trabzon'daki köy okullarına bağışlanarak dezavantajlı öğrencilere kıyafet ce kırtasiye malzemesi gibi destekler sağlanacak. Organizasyon kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun da Filistin temalı şiir dinletisi sunacak.

TİYATRO OYUNU TAKVİMİ

Proje kapsamında toplumsal duyarlılığa odaklanan 'Filistin'de Gün Doğumu Gibi' adlı tiyatro oyunu da izleyiciyle buluşacak. Oyun; 23-24-25 Nisan 2026 tarihlerinde saat 16.00'da Sanatevi Sahnesi'nde, 29 Nisan Çarşamba günü saat 15.00 ve 20.00'de Tevfik Serdar Anadolu Lisesi Tiyatro Sahnesi'nde, 30 Nisan Perşembe günü saat 15.00 ve 20.00'de Kanuni Anadolu Lisesi Tiyatro Sahnesi'nde, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde, 5 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Trabzon Fen Lisesi'nde, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.10'da Ticaret Lisesi'nde, 8 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Lisesi'nde, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde,12 Mayıs Salı günü saat 14.00'te 15 Temmuz Şehitler Lisesi'nde, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da ise KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

GAZZE İÇİN SAHNELENECEK

Projenin bir diğer ayağı ise 3 Mayıs Pazar günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Trabzon protokolünün katılımıyla saat 19.00'da açılış kokteyli ve trio müzik dinletisiyle başlayacak programda Filistin'e özgü ezgiler seslendirilecek. Saat 20.00'de ise Filistin'de Gün Doğumu Gibi' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Proje kapsamında Trabzon Oda Tiyatrosu da 5 oyunu ücretsiz sahneleyecek, 1 oyun ise Filistin'e destek amacıyla bağış usulüyle izleyiciyle buluşacak. Elde edilen gelir Gazze'deki mazlumlara gönderilecek.