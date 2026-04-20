Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki parklarda bulunan oyun gruplarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Havaların güzelleşmesiyle birlikte, parkları daha yoğun olarak kullanan Çayırovalı çocuklar için harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan oyun gruplarında detaylı yıkama çalışması başlattı.

Parklarda düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarına ek olarak, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki parkların oyun gruplarını dip bucak temizliyor. Temizlik araçlarıyla birlikte parklara giden ekipler, yaz aylarında çocuklar tarafından yoğun olarak kullanılacak oyun gruplarını tertemiz yapıyor ve bu sayede Çayırovalı minikler için sosyal donatı alanlarını daha uygun hale getiriyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Çayırova Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gerçekleştirilen duyuruda, ilçede bulunan tüm parklardaki oyun gruplarının detaylı olarak temizleneceği belirtilirken, çalışmaların belirli program çerçevesinde süreceği aktarıldı. Çayırovalılar ise yapılan yıkama çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.