Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla binlerce emeklinin yüzünü güldürecek. Toplam 16 milyon 250 bin TL, Nisan ayı sonuna kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda emeklilere yönelik önemli bir destek paketini hayata geçiriyor. Dar gelirli emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında, kent genelinde binlerce kişi doğrudan nakdi yardımdan faydalanacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Ramazan ayında müjdesini verdiği sosyal destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL'lik ödeme yapılacak.

Ayrıca düzenli sosyal yardım alan vatandaşların sosyal kartlarına Ramazan Bayramı öncesinde 2 bin 500 TL'lik ikramiye yatırıldı. Başvuruların arife gününe kadar alındığı programda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 11 bini aşkın başvuru titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin 250 emeklinin destekten yararlanması uygun bulundu.



ÖDEMELER NİSAN AYI SONUNDA



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez uygulamaya alınan emekli destek paketi kapsamında toplam 16 milyon 250 bin TL'lik kaynak doğrudan vatandaşlara aktarılacak. 5 bin TL'lik ödemelerin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması planlanırken, hak sahiplerine bilgilendirme SMS yoluyla yapılacak.



'KAYNAKLARI DOĞRUDAN HALKIMIZA AKTARIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sosyal destek projelerine öncelik verdiklerini belirterek, 'Denizli'de birçok ilki hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını doğrudan halkımızın mutfağına ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bizim anlayışımızda kimse yalnız değil. Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanları için kullanmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.