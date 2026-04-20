SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla hayata geçirdiği 'Tabletleri Kapat, Çevrimdışı Eğlence Büyükşehir'le Devam Ediyor' projesi kapsamında, çocukların dijital ekran kullanımını azaltarak yüz yüze iletişim becerilerini güçlendiren eğitim ve etkinlikler aralıksız sürdürülüyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE İLETİŞİM ODAKLI EĞİTİMLER

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında şehrin dört bir yanında ilk ve ortaokullar ziyaret edilerek gençlerin dijital dünyayla etkileşimini sıfıra indiren, yüz yüze iletişimi arttıran ve sosyal bağlarını güçlendiren eğitimler düzenleniyor.

'TABLETLERİ KAPAT' PROJESİYLE FARKINDALIK ARTIYOR

'Tabletleri Kapat, Çevrimdışı Eğlence Büyükşehir'le Devam Ediyor' adlı proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde çevreye karşı duyarlı olma, ortak yaşam alanlarını koruma, erken yaşta sorumluluk almanın önemi anlatılıyor.

GELENEKSEL OYUNLARLA GÜÇLÜ SOSYAL BAĞLAR

Şu ana kadar 9 farklı ilçede yaklaşık bin öğrenciye ulaşılan proje kapsamında sadece eğitimler değil öğrenciler geleneksel oyunlarla da bir araya geliniyor. İp atlama, halat çekme, takım kulesi, halka geçirme, kum torbasıyla hedefe atış, çember oyunları, taş kâğıt makas ve koordinasyon labirenti gibi oyunlarla öğrenciler, mavi ışıktan uzak, yüz yüze iletişimin ön plana çıktığı dakikaları hep beraber yaşıyorlar.

Planlanan program dahilinde farklı ilçelerde ve okullarda devam edecek proje kapsamında sosyal yönü güçlü ve yaşadığı şehre aidiyet duyan bir geleceğin yetişmesi hedefleniyor.