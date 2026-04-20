Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla vektörle mücadele çalışmalarını il genelinde yoğunlaştırdı.

MANİSA (İGFA) - Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede ilaçlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle karasinek, sivrisinek ve diğer zararlıların üreme alanları olan sulak alanlar, rögarlar, çöp konteynerleri ve kışlaklar düzenli olarak denetlenerek ilaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önemli. Halkımızın yaz aylarını sineksiz ve rahat geçirebilmesi için şehrimizin her noktasında, 7/24 görev başındayız' dedi.

Yürütülen planlı çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, saha operasyonlarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, 'Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, 17 ilçemizde 140 personel ve 52 aracımızla programlı larvasit uygulamalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda; vatandaşlarımızın sağlığı için kışlak alanlardan sulak alanlara kadar her noktada mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.