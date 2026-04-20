Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Oda tarafından yenilenen sanayi kapasite anketi ile bu ay ilk kez oluşturulan 'Kocaeli Sanayi Endeksi' nisan verileri hakkında değerlendirmede bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de yeni çalışmanın sonuçlarını bu ay ilk kez açıklayan Zeytinoğlu, 'Odamız bünyesinde uzun süredir yürüttüğümüz kapasite anketinde önemli bir yeniliğe gittik.

Hem kapasite hesaplaması hem de endeksi oluştururken ağırlıklandırma yaptık ve soru setimizin kapsamını genişlettik. Böylece ilimiz sanayicilerinin kapasite kullanım oranlarını otomotiv, kimya, metal ve makine olmak üzere ilk kez dört ana sektörde paylaşıyoruz. ,

Ayrıca ilk kez 'Kocaeli Sanayi Endeksi' oluşturduk. Bu çalışmanın, sanayimizin mevcut durumunu ve gelecek dönem eğilimlerini daha sağlıklı analiz etmemize imkân sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Nisan ayı verilerine ilişkin açıklama yapan Zeytinoğlu, 'Nisan ayında Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Sektörlerin detayına baktığımızda bu oran; otomotivde yüzde 74,03, makinede yüzde 73,4, kimyada yüzde 71,08, metalde yüzde 66,25 oldu. Kapasite kullanımındaki kaybın nedenlerine baktığımızda nisan ayında talep yetersizliğinin ve finansman zorluklarının ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan, yeni oluşturduğumuz endeks sonuçlarına göre Nisan ayında genel endeksimiz 94,05 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise, genel endeks değerinin üzerinde yer alan iki sektör 107,31 ile kimya ve 96,81 ile metal oldu. Otomotiv sektöründe bu değer 85,57 ve makine sektöründe 83,98 oldu. Kimya sektörünün 100 eşik değerinin üzerinde olması, bu sektörde olumlu bir beklentiye işaret ediyor. Otomotiv ve makine sektörlerindeki firmaların nisan ayı kapasite kullanım oranları ise genel ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, beklentileri yansıtan endeks değerlerinin 100'ün altında seyretmesi bu sektörlerin geleceğe ilişkin temkinli duruşunu yansıtıyor. Bu anlamda, sektörel beklentileri küresel jeopolitik gerilimlerin şekillendirdiğini söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.