Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği içme suyu yatırımları, Ordu genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Darahta Mevkii'nde 95 haneyi kapsayan içme suyu hattı baştan sona yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor. 19 ilçede kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları bir bir yenilenirken, daha önce hattı bulunmayan mahallelere de yeni içme suyu altyapısı kazandırılıyor.

3 BİN 300 METRELİK HATTAN 95 HANE YARARLANACAK

Ünye'de devam eden çalışmalar kapsamında Yeşilkent Darahta Mevkii'nde toplam 3 bin 300 metrelik içme suyu hattı için çalışmalar başlatıldı. Şu ana kadar 750 metrelik kısmı tamamlanan proje, bölgede uzun yıllardır yerel kaynaklarla su ihtiyacını karşılayan mahalle sakinleri için büyük önem taşıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 95 hane sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Hat döşeme çalışmalarının ardından ev bağlantıları yapılacak ve bölgedeki içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturulacak.