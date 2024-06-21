T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Trabzon’da sahne alacak olan Karadeniz’in efsane seslerinden Resul Dindar bu konserin muhteşem geçmesi ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmak için yoğun bir hazırlık içine girdi.İSTANBUL (İGFA) - Sevilen Karadenizli Sanatçı Resul Dindar bu konsere özel hazırladığı repertuarı ve orkestrasıyla dinleyicisine sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Sahne playback performanslarının konuşulduğu şu dönemde Resul Dindar adeta sahnesinde fark yaratacak.

23 Haziran Pazar Akşam Saat 20:00’da Trabzon / Fuar Merkezinde gerçekleşecek konsere yoğun katılım bekleniyor, unutulmaz konser için geri sayım başladı. Trabzon'da Unutulmazlar arasına girmesi beklenen konsere yoğun seyirci katılımı bekleniyor.