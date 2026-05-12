Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde özel çocuk annelerinden oluşturulan koro, Anneler Günü konseri düzenledi. Özel anneler sahne performanslarıyla büyük alkış aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Üniversitesi ve Türk Kadınlar Konseyi Trabzon Şubesi iş birliğiyle özel çocuk annelerinden oluşturulan Kadın Yaşam Merkezi Korosu anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Özel anneler, 'Hayata Kısa Bir Mola' temasıyla düzenlenen Anneler Günü konserinde sahneye çıkarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Kadın Yaşam Merkezi'ndeki konseri izleyenler arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Engelli Komisyonu Başkanı Sevgi İsmailçebi Aktaş, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar, şehit anneleri, huzurevi sakinleri, kadın konukevi sakinleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer aldı. Birbirinden güzel eserler seslendiren özel anneler hem büyük alkış aldı hem de yüreklere dokundu.

GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, anne kavramının hayatın en değerli ve en kıymetli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Peygamber Efendimiz'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisi, anneliğin dinimizde ve kültürümüzde ne kadar yüce bir yerde olduğunu açıkça göstermektedir. Bir annenin en büyük vazifelerinden biri evlatlarını yetiştirmektir. Hele ki özel birey annesi olmak, bu sorumluluğu ve fedakarlığı çok daha büyük hale getiriyor. Sizler gerçekten çok kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz. Bu vesileyle öncelikle annelik gibi yüce bir vazifeyi taşıdığınız için hepinizi fönülden tebrik ediyor, Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

BÜYÜK FEDAKARLIĞIN YANINDAYIZ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar ise programın yalnızca bir konser etkinliği olmadığını belirterek, 'Bugün, aramızda bulunan özel annelerimizin sabrına, fedakarlığına ve hayatın içinde var olabilmek adına verdikleri büyük mücadeleye ortak olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bir aradayız. İki yıl önce, özel çocuğu olan annelerimizle birlikte çıktığımız bu yolda hedefimiz aslında çok sade ama çok anlamlıydı: Hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabilmek. İşte bu nedenle bugün düzenlediğimiz konserin adını 'Hayata Kısa Bir Mola' koyduk. Çünkü inanıyorum ki özel çocuk annesi olmak; hayatı herkesle aynı tempoda yaşamak değil, evladının kalbinin ritmine göre yürümek, koşmak ve yaşamaktır. Bu büyük fedakarlığın karşısında bizler de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik' diye konuştu.