Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'yer altındaki Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası'na ulaşımı sağlayan Haydar Baba Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Mevcut haliyle ziyaretçiler için zorluk oluşturan güzergâh, yapılan düzenlemelerle daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım hattına dönüştürülüyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki yol, sıcak asfaltla kaplanarak hem turistlerin hem de bölge halkının kullanımına uygun hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 100 metre uzunluğundaki yolun ilk etabı tamamlanırken, 2 bin 800 metrelik bölümde 9 metre genişliğinde yol standardı oluşturuldu.

Bu etapta yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi planlanırken, altyapı güçlendirmesi için 15 bin ton plent miks temel (PMT) malzemesi kullanıldı. Güzergâhın kalan 1.300 metrelik bölümünde ise zemin iyileştirme ve yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Kaklık Mağarası'na erişim daha modern ve güvenli bir yapıya kavuşacak.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Denizli'mizin doğal ve turistik değerlerine ulaşımı kolaylaştırmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kaklık Mağarası gibi önemli bir destinasyona giden Haydar Baba Caddesi'ni modern bir görünüme kavuşturarak hemşehrilerimiz ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz için daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Turizmi destekleyen ulaşım yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.