Ordu Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla 'Sıfır Atık Yarışması' başlattı. Sıfır Atık Yarışması ile öğrenciler hem çevreyi koruyacak hem de büyük ödüller için yarışacak.

ORDU (İGFA) - 11 Mayıs-14 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada Altınordu ilçesinde eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri geri dönüştürülebilir atıklarını Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda bulunan Sıfır Atık Noktasına teslim ederek yarışmaya katılabilecek.

Geri dönüştürülebilir atıklar hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri 08.00 ile 16.30 saatleri arasında Sıfır Atık Noktasına bırakılabilecek.

İLK 3 ÖĞRENCİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLACAK

Yarışma sonunda en fazla geri dönüştürülebilir atık teslim eden ilk 3 öğrenci ise ödüllendirilecek. Yarışmada birinciye bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye ise bisiklet verilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje ile hem geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması hem de genç nesillerde çevre farkındalığının artırılması hedefleniyor.