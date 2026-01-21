Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Gece gündüz sahada görev yapan ekiplerimiz yol açma ve temizlik çalışmalarını tamamlamış, buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmalarına devam etmektedir. Şehir genelinde kapalı mahalle yolumuz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir' denildi.

18 ilçede eş zamanlı olarak 122 personel ve 100 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şehir genelinde ulaşıma kapalı yol kalmadı. Tüm ilçelerde gerekli tedbirler alınarak yol güvenliği sağlandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 70 mahalle yolunu, 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşıma açtı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde önceki gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

