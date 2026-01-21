Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatiline özel dolu dolu bir program hazırladı. Renkli etkinlikler, oyun alanları, hobi ve sanat atölyeleriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak park, tatil süresince pazartesi günleri hariç her gün açık olacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 2016 yılında Çaybaşı Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alana kurduğu Teneffüs Park, yarıyıl tatilinde öğrencilerin keyifli vakit geçirebileceği bir eğlence merkezine dönüşüyor.

Park, 17 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında pazartesileri hariç her gün ziyaretçilerini ağırlayacak. Sabah 10.00'da kapılarını açacak Teneffüs Park, 18.00'e kadar çocuklara sınırsız eğlence imkanı sunacak.



Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak. Parkta 13.30'da ödüllü Define Avı yarışması, 14.00'te Masal Ağacında Hayalimdeki Masallar etkinliği, 14.30'da Survivor oyunu, 15.00'te ödüllü Aileler Yarışıyor programı, 16.00'da Hobi ve Sanat Atölyesi, 16.30'da ise Mini Disko etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili boyunca palyaço gösterileri, yüz boyama ve sosis balon katlama gibi etkinlikler de devam edecek.



Cumartesi ve pazar günleri programa Kar Partisi de dahil olacak. 0-2 yaş arası çocuklar ile yetişkinlerin ücretsiz giriş yapabildiği Teneffüs Park'a, 2-17 yaş arası ziyaretçiler 250 lira ücretle giriş yapabilecek.