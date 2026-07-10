Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali bu akşam başlıyor. Festivalin ilk gününde Mesut Uçar ve Zeynep Başkan konser verecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali, bu akşam başlıyor.

Üç gün boyunca sürecek festival, Türkiye'nin farklı illeri ile 11 ülke ve özerk bölgeden gelen yaklaşık 450 kültür elçisini Trabzon'da buluşturacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYACAK

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk oyunları ekipleri, geleneksel kıyafetleri, yöresel enstrümanları ve özgün ritimleriyle şehre renk katacak.

Kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yapacak festival, dostluk ve kardeşlik mesajlarının yanı sıra Trabzon'un kültürel zenginliğini de uluslararası platformda bir kez daha gözler önüne serecek.

Festivalin açılışı bu akşam saat 18.30'da Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayacak kortej yürüyüşüyle gerçekleştirilecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen kortej, vatandaşları festival coşkusuna ortak edecek.

Festival kapsamında 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Yeni Mahalle Fuar Alanı başta olmak üzere çeşitli noktalarda halk oyunları gösterileri, kültürel etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

MESUT UÇAR VE ZEYNEP BAŞKAN SAHNE ALACAK

Bu akşam saat 20.30'da Mesut Uçar, saat 21.30'da Zeynep Başkan, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda sahne alarak Trabzonlulara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları kültür ve sanat dolu üç gün boyunca düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.