Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yapımı sürdürülen yeni kavşak çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

TRABZON (İGFA) - Ulaşım yatırımlarını kentin dört bir yanında sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar'ın Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirilen dönel kavşakla şehir içi trafiğine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Kasım ayı sonunda hizmete açılması planlanan kavşak, Yavuz Selim Bulvarı'ndaki trafik düzensizliğini ortadan kaldıracak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehir içi trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yer alan Esentepe Kavşağı, trafik güvenliğini artırmak ve kapasiteyi yükseltmek amacıyla yeniden düzenlendi. Mevcut durumda kavşakta yaşanan trafik sıkışıklıkları, uygunsuz parklanmalar, riskli manevralar ve yetersiz yönlendirme unsurları nedeniyle, dönel kavşak formuna geçilmesine karar verildi. Bu düzenleme ile araç akışının sürekli hale getirilmesi, trafik kapasitesinin artırılması, farklı yönlerden gelen araç hareketlerinin düzenlenmesi, yaya geçişlerinin güvenli hale getirilmesi ve kentsel estetiğe katkı sağlanması hedeflenmiştir' ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN GENÇ: ULAŞIMA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Esentepe Kavşağı'nın şehir içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacağını belirterek, 'Ulaşım, şehir yaşamının en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle ulaşım yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Esentepe Kavşağı, hem trafik güvenliğini artıracak hem de akışı düzenleyerek bölgedeki yoğunluğu azaltacak. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.