Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2019 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes Kampanyası' kapsamında 11 Kasım Saat 11.11'de 2 bin 200 fidan toprakla buluştu.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Battalgazi İlçesi Yeniköy Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yanında gerçekleştirilen fidan dikim programı sırasında bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Sami Er: 'Beydağı'nı yeşillendirme seferberliği içine gireceğiz.'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu yıl 'Sevdamız Yeşil Vatan' temasıyla düzenlenen 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında fidan dikim törenine katıldı.

Battalgazi Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Ülkemizin geleceğine, doğamıza ve yeşil vatanımıza sahip çıkmak için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında yayımladığı genelgeyle her yıl 11 Kasım günü 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilmiştir. Bu güzel gün sadece bir ağaç dikme etkinliği değil; doğaya, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğumuzu hatırlatan bir farkındalık günüdür. Birileri ciğerlerimizi yaksa da biz öyle bir medeniyetten geliyoruz ki; Peygamber Efendimizin 'Kıyâmet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyâmet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın' hadisiyle yolumuza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın daha da güzelleşmesi, yeşil alan miktarının artması için yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Er, bir yandan Malatya'yı inşa ederken diğer yandan da kentte yeşil alan miktarının artması için çalışmalar yaptıklarını dikkati çekerek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, yerelde de valimiz, Büyükşehir Belediyesi, milletvekillerimiz ve kamu kurumlarımız ile hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Negatif enerji yayanlara rağmen şehrin nasıl ayağa kalktığını, kentin her yerinde şantiye olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. İnsanların kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşması için canla başla çalışırken şehrin yeşil alanları, peyzajı ve daha da güzelleşmesi için uğraşıyoruz. Bu anlamda 2026 yılı peyzaj yılımız olacak. Beydağı'nın ağaçlandırılması için her zaman bir çabamız var. Bu noktada fidan ihalesi yaptık. Beydağı'nı yeşillendirme seferberliği içine gireceğiz. Daha yeşil bir Malatya ve Türkiye için hazırız' dedi.

Malatya Valiliği ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında yüzlerce öğrenci, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile gönüllü derneklerin katılımıyla 2 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Başkan Sami Er, çocuklarla birlikte fidan dikti.