Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi'nde başlatılan içme suyu hattı çalışmasıyla, yıllardır kendi imkânlarıyla su ihtiyacını karşılayan mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde toplam 1.100 metrelik içme suyu hattı çalışması başlattı. Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar kapsamında OSKİ ekipleri, hattın 800 metrelik bölümünü tamamladı.

Geriye kalan 300 metrelik kısmın ise hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

2 BİN KİŞİ ÇALIŞMADAN YARARLANACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Akkuş ilçe ziyareti sırasında yapılması yönünde talimat verdiği çalışma kapsamında ekipler yoğun mesai harcıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin kişi, modern altyapı sistemi üzerinden kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

MODERN HAT DÖŞENİYOR

Akkuş Akpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma, günümüz koşullarına uygun modern altyapı sistemiyle hayata geçiriliyor. Tamamlandığında mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı içme suyu sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşmuş olacak.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

OSKİ ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Okan Karadağ ve Yatırım ve İnşaat Projeler Dairesi Başkanı Tolga Şimşek, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ ekiplerinin, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Ordu'nun 19 ilçesinde sürdürdüğü içme suyu ve altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor.