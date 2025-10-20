Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrin 18 ilçesindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla 'Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi' projesini hayata geçiriyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında 'Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi' projesini hayata geçiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Yol Bakım ve Onarım, Makine İkmal, İtfaiye ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olduğu proje kapsamında, Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde bulunan ve atıl durumda olan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yeniden düzenlenerek okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere hizmet verecek.

Köy Yaşam Merkezi, çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek, içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlamak ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Kasım ayı içerisinde açılması planlanan merkezde yapılacak atölye ve etkinlikler, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

ATÖLYE VE ETKİNLİK ALANLARI OLUŞTURULACAK

Merkezde hem iç hem de dış mekânda çeşitli atölye ve etkinlik alanları oluşturulacak. İç mekân atölyeleri arasında mutfak-aşçılık, ahşap atölyesi, el sanatları-zanaat atölyesi, takı tasarımı ve çömlek yapımı yer alıyor.

Dış mekânda ise parkur, itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamaları, sek sek, fındık ayıklama ve kavurma gibi etkinlikler yapılacak.

Etkinlikler sayesinde çocuklar doğayı tanıyacak, üretmeyi öğrenecek, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirecek. Ayrıca ince ve kalın motor kaslarının gelişimine katkı sağlanarak çocukların bütüncül gelişimi desteklenecek.

Trabzon'un 18 ilçesindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımına açık olacak etkinlikler, okul dönemi boyunca hafta içi günlerde gerçekleştirilecek. Başvurular, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik duyurularının ardından Alo 153 hattı ve TİKOM sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuruların okul müdürleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAKLAR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek örnek bir sosyal çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bizim için geleceğe yapılacak en kıymetli yatırım, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Onların hem fiziksel, hem zihinsel hem de duygusal gelişimlerine katkı sunacak, üretmeyi, paylaşmayı ve doğayla iç içe olmayı öğretecek bir merkez oluşturuyoruz. 'Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi' bu anlamda Trabzon'a ve evlatlarımıza değer katacak çok özel bir proje. Çocuklarımız burada hem el becerilerini geliştirecek hem doğayı tanıyacak hem de geçmişten bugüne gelen kültürel değerlerimizi öğrenecekler. İtfaiye oyun alanından çömlek atölyesine, yayık ve değirmen uygulamalarından bilim etkinliklerine kadar her detay, onların merak duygusunu canlı tutmak ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla planlandı. Trabzon'da çocuklarımızın gülümsemelerini, merakla öğrenmelerini ve üretmenin mutluluğunu yaşamalarını istiyoruz. Bu merkez, onların düşlerinden ilham alarak şekillendi.'