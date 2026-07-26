Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği sosyal ve sportif etkinliklerle çocukları sporun ve eğlencenin bir araya geldiği organizasyonlarda buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hacılar İlçe Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve aileler unutulmaz bir gün yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Gün boyunca düzenlenen oyunlar, sportif aktiviteler ve eğlence alanlarında doyasıya vakit geçiren çocuklar, hem hareket etmenin hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, ilçe meydanında renkli görüntülere sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan organizasyonlarla sporu toplumun her kesimine ulaştırmayı hedeflerken, şehrin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sporun birleştirici gücünü çocukların neşesiyle buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği etkinliklerle 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.