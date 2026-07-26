Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki çocukları müzik, oyun ve kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturduğu 'Gezici Müzik Atölyesi' kapsamında üç haftadır Kervanpınar ve Zorava mahallelerinde eğitim alan çocuklar, 4. haftada verecekleri büyük konsere hazırlanırken; aileler ve çocuklar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aram Tigran Kent Konservatuvarı'nın, çocukların sanatsal üretime katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gezici Müzik Atölyesi programı devam ediyor. Çocukların uzman eğitmenler eşliğinde müzik ve ritim çalışmaları yaparak sanatsal becerilerini geliştirmesi, birlikte üretmenin ve paylaşmanın deneyimini yaşaması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bugüne kadar Silvan, Sur, Bağlar ve Hani ilçelerindeki birçok kırsal mahallede çocuklarla buluşuldu; ritim, müzik ve kolektif üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Sanata erişimi kısıtlı çocukların sanatsal üretkenliklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen atölyelerde çocuklar; ritim çubukları, renkli borular ve darbukalarla tempoları öğrenip müziğin ritmine ortak oldu. Müziğin yanı sıra yere serilen dev rulo kâğıtlara fırçalarıyla kolektif resimler çizen, geleneksel sokak oyunları ve spor aktiviteleriyle sosyalleşen çocuklar, hem yeteneklerini keşfetme imkânı buldu hem de unutulmaz anlar biriktirdi.

4 haftalık eğitimin ardından sahne çocukların

Gezici Müzik Atölyesi'nin yaklaşık bir ay sürecek en kapsamlı çalışma alanı, Sur ilçesine bağlı Zorava ve Kervanpınar mahallelerinde yürütülüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman müzik eğitmenleriyle Kervanpınar ve Zorava mahallelerinde çocuklara verdiği enstrüman tanıma ve çalma, şarkı ezberleme ve sahne performansı eğitiminde üçüncü haftayı geride bıraktı. Evlerinde şarkıları ezberleyerek derslere heyecanla katılan çocuklar, 4. haftanın sonunda mahallelerinde düzenlenecek olan konser için hazırlıklarını tamamlıyor.