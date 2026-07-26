Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemek, yaz aylarında etkisini artıran kuraklığın üretici ve besiciler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 11 ilçedeki 47 hayvan içme suyu (HİS) ve sulama göletinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yürütüyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimin ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak, üretici ve besicilerin suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde belirlenen 47 hayvan içme suyu ve sulama göletinde bakım, onarım, derinleştirme, bent güçlendirme ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerde yaşamı kolaylaştırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar, yurttaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda planlanıyor. Ekipler, özellikle yaz kuraklığının etkili olduğu bölgelerde su kaynaklarının korunması, kış ve bahar aylarında gerçekleşen yağışların göletlerde tutulması ve mevcut su kapasitesinin daha verimli kullanılması için yoğun mesai harcıyor.

Acil müdahale ekipleri sahada

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan acil müdahale ekipleri, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler; sel, aşırı yağış ve farklı nedenlerle zarar gören, yapısal sorunların oluştuğu veya ekonomik ömrünü tamamlayan göletlere müdahale ediyor.

Toplam 47 göleti kapsayan program doğrultusunda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla göletlerin yeniden işlevsel hale getirilmesi, kırsal mahallelerde tarımsal sulama ile hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Göletler temizleniyor, bent yapıları güçlendiriliyor

Göletlerde yürütülen teknik çalışmalar kapsamında dip kısmında zamanla biriken tortu ve çamurlar, ölü hacim kotuna kadar temizleniyor. Temizlik çalışması sırasında göletlerden çıkarılan dayanıklı malzeme, göl bendinde değerlendirilerek bent yapısının güçlendirilmesinde kullanılıyor.

İhtiyaç duyulan noktalara dip savak borusu ve vana sistemleri monte edilirken, hayvanların temiz içme suyuna daha kolay ulaşabilmesi amacıyla içme suyu sıvatları inşa ediliyor. Bakım, onarım, derinleştirme ve güçlendirme çalışmalarıyla göletlerin su tutma işlevinin korunması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.