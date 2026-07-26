Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ATA Çiftliği'nde düzenlenen Hasat Şenliği, Başkentlileri doğayla buluşturdu. Meyveleri dalından toplama fırsatı bulan vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklerin ardından 90'lar konseriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ATA Çiftliği'nde düzenlediği Hasat Şenliği ile üretimle kent yaşamını bir araya getirdi. 'Sandalyeni ve Sepetini Al Gel' konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte Başkentliler; dut, erik, kiraz, kayısı, vişne ve lavanta hasadına katılarak doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu da katıldı.

HASAT COŞKUSU KONSERLE TAMAMLANDI

Gün boyu süren etkinliklerin ardından ATA Çiftliği'nde düzenlenen 90'lar konserinde Metin Özülkü, Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Ümit Sayın sahne aldı. Sevilen şarkılar eşliğinde nostalji yaşayan Başkentliler, hasat coşkusunu müzikle tamamladı.