Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Aşçı Çıraklığı Kursu geleceğin şeflerini yetiştirmeye başladı. Profesyonel mutfakta eğitim alan kursiyerler, Türk ve yöresel mutfağın en özel lezzetlerini uygulamalı olarak öğreniyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 'Lezzet Burada Başlar' sloganıyla başlatılan Mutfak Atölyeleri & Aşçı Çıraklığı Kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. İstihdama ve mesleki eğitime katkı sunma amacıyla açılan kurs kapsamında eğitimler, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde yer alan modern ve endüstriyel mutfak ortamında gerçekleştiriliyor.



190 saatlik yoğun eğitim ve usta ellerden gelen deneyim



Toplam 190 saat süren ücretsiz eğitim programında kursiyerler, teorik bilgilerin ötesine geçerek mutfak kültürünün inceliklerini uygulamalı olarak deneyimliyor. Usta öğreticilerin rehberliğinde yürütülen eğitimlerde, modern restoran ve otel mutfaklarının çalışma standartlarını yerinde tecrübe eden vatandaşlar, profesyonel mutfak dünyasına emin adımlarla hazırlanıyor.



Geleneksel Türk mutfağı ve yöresel lezzetler uygulamalı işleniyor



Uygulamalı mutfak eğitimleri kapsamında kursiyerler, Türk mutfağının yapımı ustalık ve özen gerektiren en köklü lezzetlerini hazırlama imkânı buldu. Eğitimler doğrultusunda 13 kursiyer; Gaziantep mutfağının simge yemeklerinden olan, özellikle bayram ve özel gün sofralarının vazgeçilmezi Yuvalama (Yuvarlama), yöresel mutfak kültürümüzün en seçkin tatlarından İçli Köfte, geleneksel tatlılarımız arasında kendine özgü sunumuyla öne çıkan Astarlı Sütlaç ve Helezon Kurabiye yapımını tüm detaylarıyla öğrendi. Kursiyerler, bu sayede hem zengin mutfak kültürümüzü yakından tanıma hem de mesleki bilgi ve becerilerini üst seviyeye taşıma fırsatı elde etti.



Başvurular e-devlet üzerinden devam ediyor



Mutfak sektöründe kariyer yapmak, yeni bir meslek edinmek veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar için eğitim fırsatları devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu ücretsiz mesleki eğitim programına katılmak isteyenler, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı'nın e-Yaygın sistemine giriş yaparak kolayca gerçekleştirebiliyor.