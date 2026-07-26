Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çok dilli belediyecilik uygulamaları kapsamında ALO 153 Çağrı Merkezi'nde Zazaca hizmet vermeye başladı. Yeni uygulamayla yurttaşların talep, öneri ve şikâyetlerini ana dillerinde daha rahat ifade edebilmeleri hedefleniyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çok dilli hizmet uygulamalarını genişletmeye devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ALO 153 Çağrı Merkezi'nde Türkçe ve Kurmanccanın ardından Zazaca da hizmet verilmeye başlandı.

Her gün binlerce yurttaşın talep, öneri ve şikâyetlerini belediye hizmet binasına gitmeden iletebildiği çağrı merkezinde hayata geçirilen yeni uygulamayla Zazaca konuşan yurttaşların belediye hizmetlerine ana dillerinde daha kolay erişmesi amaçlanıyor.