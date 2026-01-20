Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valiliği görevine atanan Tahir Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'a atanan Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehrin öncelikleri ve devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Genç, Trabzon'un ortak değerlerinin ve kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaptı. Vali Tahir Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Genç'e teşekkür etti.

Trabzon'un tarihi, kültürel ve sosyal yapısına yakışır hizmetler üretmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirten Şahin, kente en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi.

TRABZONSPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Ziyaretin sonunda Başkan Ahmet Metin Genç, Vali Tahir Şahin'e isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Anlamlı hediye dolayısıyla teşekkür eden Vali Şahin, Trabzonspor'un şehrin en önemli ortak paydalarından biri olduğunu vurguladı.