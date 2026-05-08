Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Akçaabat Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle hayata geçirilen Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tesisin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Genç, 'Sporun merkezi olan şehrimizde spor yatırımlarının artması bizleri çok mutlu ediyor' dedi. Yoğun katılımın olduğu törende; Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatır, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

TÜRKİYE'DE SPOR DEVRİMİ YAŞANIYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Türkiye bir spor devrimi, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Geldiğimizde sınırlı sayıda olan spor tesislerinin hepsini katlayarak, arttırarak; her mahalleye, her köye, her ilçeye yapılan spor tesisleriyle sporun tabana yayılmasını gerçekleştirdik. Türkiye'de şu anda tamamlanmış 780 tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu var. İnşaatı devam eden de 100 tane var. Bu ne demek? 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Sporun birleştirici gücüne inanmamız gerekiyor. Spor iyileştirir, spor birleştirir. Trabzon'u tartışmaya gerek yok; Trabzon bir spor şehri. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren, hatta daha öncesinde de sporla iç içe olmuş bir şehir. Trabzonspor gibi bir markası var, bir dünya markası var. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Çünkü bu Anadolu efsanesini yaratan Trabzonspor çok çok kıymetli' dedi.

TRABZON'A YENİ YATIRIMLAR KAZANDIRACAĞIZ

Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Spora yapılan bir liralık yatırım bize beş lira olarak geri dönüyor. Düşünün; mahallenizde, apartmanınızda spor yapan bir çocuk var; madalyası var, başarıları var, herkes mutlu oluyor. Ama uyuşturucu kullanan bir çocuk var; herkesi rahatsız ediyor, ailesinden para istiyor, çevresine zarar veriyor. Biz hangi tabloyu istiyoruz? Spor yapan, sahaya gelen, paylaşan, toplumla iç içe olan, eğiten, öğreten gençleri istiyoruz? Dolayısıyla sporun bu rolü çok önemli. O yüzden Trabzon'a yeni yatırımları da konuştuk. Vakfıkebir'e yine bunun gibi bir yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracağız. Vakfıkebir'deki çim sahayı yeniliyoruz. Bu iki yatırımı kısa zamanda kazandıracağız. Sonra Araklı'da sahanın inşaatı bitmek üzere; bir ay sonra bitsin, inşallah açılışa geliriz.'

KATKILARINDAN DOLAYI BAK'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Vali Tahir Şahin, milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, spora verdiği destekler ve şehre kazandırdığı yatırımlardan dolayı Bakan Bak'a teşekkür ettiler.