Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği halk buluşmalarının ikincisine Güre ve Kadıköy mahallelerinde başladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ertaş, iki yıllık faaliyetleri paylaşırken mahalle sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

BALIKESİR (İGFA) - Göreve gelişinin ikinci yılında mahalle toplantılarını sürdüren Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş; ilk olarak Güre Merkez, Güre Cumhuriyet, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Kavlaklar ve Yassıçalı mahalle sakinleriyle Güre İskelesi'nde bir araya geldi.

Ardından Kadıköy, Eroğlan, Yolören ve Ortaoba Mahalle sakinleri ile buluştu.

Toplantılara belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı. Halk buluşmalarında Başkan Ertaş, iki yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan projeleri detaylı şekilde vatandaşlarla paylaştı. Mahalle bazlı hizmetleri anlatan Ertaş, vatandaşların sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Ertaş yaptığı konuşmada, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını belediyeciliğin temel ilkeleri arasında gördüklerini belirterek, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Edremit'imizi ortak akıl anlayışıyla yönetmeye özen gösteriyoruz. Sadece makamda oturan değil, mahalle mahalle dolaşan, vatandaşını dinleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz muhtar, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları toplantılarının yanında halk buluşmalarıyla da doğrudan vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Yapılan çalışmaları, planlanan yatırımları birinci ağızdan paylaşırken aynı zamanda hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz' dedi.

Edremit Belediyesi olarak göreve geldiklerinde mali anlamda zorlu bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Ertaş, 'Geride kalan süreçte mali disiplini sağladık. Belediyemizi yeniden güçlü bir yapıya kavuşturduk. Artık yatırım dönemine girdik. Alt ve üstyapıdan sosyal projelere kadar birçok yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyoruz' diye konuştu.

Doğalgaz çalışmalarına da değinen Başkan Ertaş, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının Güre Mahallesi'ne kadar ulaştığını belirterek, 'Doğalgaz başta olmak üzere altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı için ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yaz sezonu öncesinde vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmek için ekiplerimiz sahada yoğun şekilde çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Toplantıların sonunda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ertaş, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Ertaş, vatandaşların, Anneler Günü'nü, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'nı da şimdiden kutladı.

Başkan Ertaş'ın mahalle buluşmalarının 11 Mayıs Pazartesi günü Altınoluk, Arıtaşı, Şahindere, İskele, Narlı, Avcılar ve Doyran mahallelerinde devam edeceği bildirildi.