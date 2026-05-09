AYDIN (İGFA) - Aydın Kültür Yolu Festivali'nde Tekstil Park Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan Oğuzhan Koç'a ilgi büyüktü. Alanı dolduran coşkulu kalabalık, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın Bizi' ve 'AYY' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli türkülerle de Aydınlıları coşturdu.

Sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç, festivalin hafızalarda yer eden konserlerinden birine imza attı.