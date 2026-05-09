Van Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye hazırlanan gençlere yönelik motivasyon ve rehberlik programı düzenledi. İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa gençler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda eğitimci-yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu öğrencilerle bir araya geldi.

'YKS'de Başarıya Giden Yol' konulu programda; sınav süreci, doğru çalışma yöntemleri, motivasyon, zaman yönetimi ve hedef belirleme gibi konularda öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri ile verimli ders çalışma teknikleri de ele alındı. Program boyunca öğrenciler hem deneyimlerden faydalanma hem de merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlayan program sonunda katılımcılar, etkinliğin kendileri için verimli geçtiğini ve motivasyonlarını artırdığını ifade etti.