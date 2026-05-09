ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.
Bir başka atama da Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) gerçekleşti. SPK Başkanlığı görevine de Mahmut Sütçü atandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine ise, Yusuf Emre Akgündüz atandı.
