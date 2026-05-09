Kayseri Talas Belediyesi, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir projeyi daha tamamladı. Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilen Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 60 daire için anahtar teslim töreni düzenleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Nisan ayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahipleri belirlenen daireler, şimdi düzenlenecek törenle vatandaşlara teslim edilecek. Şehir protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek anahtar teslim töreni, 12 Mayıs 2026 Salı günü saat 14.00'te Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No:86 adresinde yapılacak.

'ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kentsel dönüşüm çalışmalarının Talas'ın geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, 'Amacımız sadece binaları yenilemek değil; insanlarımızın güven içinde yaşayacağı, sosyal donatılarıyla yaşam kalitesini artıran modern mahalleler oluşturmaktır. Menekşe Siteleri Projemizle hemşehrilerimize sağlam, konforlu ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren yaşam alanları kazandırıyoruz. Nisan ayında kura heyecanı yaşayan vatandaşlarımız şimdi de anahtarlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak. Şimdiden bütün hak sahiplerine hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Modern mimarisi ve şehir estetiğine katkı sunan yapısıyla dikkat çeken Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Projesi, Talas Belediyesinin vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının örnek projeleri arasında yer alıyor.