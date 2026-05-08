İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'de çeşitli gruplara silah ve İHA eğitimi verildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 'çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimi verildiği' yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirtilerek, söz konusu içeriklerin kara propaganda niteliği taşıdığı ifade edildi.

DMM açıklamasında, Türkiye'nin bölgede her zaman barış, huzur ve istikrarı önceleyen bir politika izlediği vurgulanırken, bu tür iddiaların Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu paylaşımların bölgedeki gerilimi artırmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtilerek, vatandaşların doğrulanmamış içeriklere itibar etmemesi istendi.