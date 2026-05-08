İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Fuarı'nda Kosova Bakanı Xhelal Sveçla ile görüştü. Güvenlik ve savunma iş birliğinin ele alındığı görüşmede Çiftçi, bugüne kadar 3 bin 907 Kosovalı personelin eğitimlere katıldığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Xhelal Sveçla ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki güvenlik iş birliği, savunma sanayii alanındaki ortak çalışmalar ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin ortak tarih, karşılıklı güven ve güçlü kardeşlik bağları üzerine kurulu olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki dayanışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

'3 BİN 907 KOSOVALI PERSONEL EĞİTİMLERE KATILDI'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar düzenlenen 255 eğitim programına toplam 3 bin 907 Kosovalı güvenlik personelinin katıldığını açıklayan Bakan Çiftçi, bu rakamların, iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğinin ulaştığı seviyeyi açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

'KOSOVA'NIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin Kosova'nın uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için desteğini sürdüreceğini belirten Bakan Çiftçi, güvenlikten savunma sanayiine, eğitimden kurumsal iş birliğine kadar birçok alanda geliştirilen ortak çalışmaların ilerleyen dönemde daha da güçleneceğini ifade etti. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi açısından da önemli mesajlar içerdi.

https://twitter.com/mustafaciftcitr/status/2052700206152511958