Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) Uğurevler Kentsel Dönüşüm Alanı'nda çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiğine dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bir yandan yeni inşaatlar yapılırken, diğer yandan kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan gecekondular ve imarsız yapıların hak sahipleriyle anlaşma süreçleri sürdürülüyor. Hak sahiplerinin yerinde dönüşümünü sağlayabilmek, rıza esasına dayalı anlaşmalar yapabilmek ve vatandaşlarımızın bugüne kadar yaşamlarını sürdürdükleri bölgelerde yeni konutlarına, yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlamak büyük bir emek ve zaman gerektiriyor. Bu nedenle Uğurevler'de yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını da çok şükür hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, rıza esasına dayalı şekilde sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz yeni anlaşmalar ve projelerle birlikte Uğurevler Kentsel Dönüşümü'nü hak ettiği güzel ve modern yapıya kavuşturmuş olacağız.' ifadelerine yer verdi.