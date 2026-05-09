İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik cezalarıyla ilgili, 'Amacımız kurallara uyulmasını sağlamak. Aksi halde insanları cezalandırma gibi bir niyetimiz yok' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'de Gündem Özel programında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Çiftçi, okullardaki saldırılarla ilgili, 'Çocuklarımızı hedef alan tüm çevrelere karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz. Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirleri arttı. Ailelere, okul yönetimine ve devletin diğer kurumlarına da görev düşüyor. Hep beraber tedbir almalıyız.' dedi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Çiftçi, 'Sahipsiz hayvanlar yüzde 80 oranında toplanmış durumda. Ekime kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz.' şeklinde konuştu.

Trafik kazaları ve trafik cezaları ile ilgili de konuşan Bakan Çiftçi, 'Bir önceki yılın aynı dönemlerini karşılaştırdığımızda, ölümlü trafik kazalarında yüzde 16.7'lik bir azalma var. Günlük ortalama can kaybı da yaklaşık yüzde 10 oranında düşmüş.

Trafikte makas atma yüzde 92.6 oranında azalmış. Takograf ihlali yüzde 78.2 oranında düşmüş. Drift atma yüzde 62.1 oranında azalmış. Hız ihlalleri yüzde 60'a varan oranda azalmış.

Biz istiyoruz ki, sürücülerimiz kurallara uysunlar. Biz de onlara ceza yazmak zorunda kalmayalım. Çünkü bizim amacımız kurallara uyulmasını sağlamak. Aksi halde insanları cezalandırma gibi bir niyetimiz yok.' ifadelerini kullandı.