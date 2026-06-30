Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tavla tutkunlarını yeniden bir araya getirecek Trabzon 2. Açık Hava Tavla Turnuvası'nı 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü başlatıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tavla tutkunlarını yeniden bir araya getirecek Trabzon 2. Açık Hava Tavla Turnuvası'nı düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek modern bir yaşam alanına dönüştürülen Meydan viyadük altında gerçekleştirilecek turnuvanın ilk ayağı 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Toplam 256 yarışmacının, her biri 32 kişiden oluşan 8 ayrı eleme ayağında mücadele edeceği organizasyonun ikinci ayağı 5 Temmuz 2026 Pazar günü düzenlenecek.

Turnuvanın üçüncü ayağı 11 Temmuz 2026 Cumartesi, dördüncü ayağı 12 Temmuz 2026 Pazar, beşinci ayağı 8 Ağustos 2026 Cumartesi, altıncı ayağı 9 Ağustos 2026 Pazar, yedinci ayağı 15 Ağustos 2026 Cumartesi ve sekizinci ayağı ise 16 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Her eleme ayağında ilk dört sırada yer alan toplam 32 yarışmacı, 30 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek Trabzon 2. Açık Hava Tavla Turnuvası Büyük Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvaya 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar kontenjan dahilinde katılabilecek. Katılım ücreti kişi başı 250 TL olarak belirlendi.

Büyük finalde dereceye giren yarışmacılardan birinciye tavla takımı ve kupa, ikinciye kupa ile 7 bin 500 TL değerinde TS Club hediye çeki, üçüncüye kupa ile 5 bin TL değerinde TS Club hediye çeki, dördüncüye ise kupa ile 2 bin 500 TL değerinde TS Club hediye çeki takdim edilecek.