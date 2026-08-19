TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşattı. Karamürsel'den Gölcük'e, İzmit'ten Derince'ye tüm Kocaeli, Türk Donanması'nın gurur verici geçişine tek yürek olarak eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da vatandaşlarla birlikte geçişi izledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi bugün, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve milli savunma sanayisinin ulaştığı noktayı ortaya koyan görkemli bir buluşmaya sahne oldu. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları Kocaeli sahillerinden geçerken, gökyüzünde milli hava araçları yer aldı. Karamürsel'den Derince'ye uzanan sahil hattında çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanma gemilerini ve gökyüzündeki gösterileri büyük gururla izledi.

GEÇİŞ, GÖRKEMLİ ANLAR YAŞATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen deniz geçişi sabah saatlerinde Yalova'dan başladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları, İzmit Körfezi'ne girerek Kocaeli kıyıları boyunca ilerledi. Geçişin en dikkat çekici platformu TCG Anadolu oldu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli projelerinden TCG Anadolu'ya, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis'in de aralarında bulunduğu Türk Deniz Kuvvetleri unsurları eşlik etti. Yalova'dan başlayan geçiş; Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park hattını takip ederek Derince'de son buldu. Körfez'in mavi sularında ilerleyen gemiler, Kocaeli sahillerinde kendilerini bekleyen vatandaşlarla buluştu.

'TÜRK BAYRAĞINI AL, KÖRFEZ'E GEL'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir gün önce yaptığı 'Türk bayrağını al, Körfez'e gel!' çağrısı, gün boyunca Körfez kıyılarındaki hareketliliğin de habercisi oldu. Vatandaşlar, donanma geçişini izlemek için Kocaeli'nin farklı sahil noktalarında yerini aldı. Karamürsel'den Gölcük'e, Başiskele'den İzmit'e kadar uzanan kıyı şeridinde gözler Körfez'e çevrildi. Gemiler göründüğünde Türk bayrakları havaya kalktı. Çocuklar heyecanla TCG Anadolu'yu takip etti. Gençler ve aileler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Yaşlı vatandaşlar ise Körfez'de ilerleyen donanma gemilerini sessizce izledi. Aynı denize bakan farklı kuşaklar, aynı bayrağın altında buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da vatandaşlarla birlikte Körfez'deki donanma geçişini izledi. Büyükakın, vatandaşların yaşadığı heyecana ortak olurken, TCG Anadolu ve diğer Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının geçişini sahilden takip etti. Başkan Büyükakın, 'TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İzmit Körfezi'nde geçiş yapan şanlı donanmamızı hemşehrilerimiz sahillerde büyük bir heyecan ve gururla selamladı' ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU KÖRFEZ'DE

Kocaeli sahillerinde günün en dikkat çekici görüntülerinden biri TCG Anadolu'nun geçişi oldu. Türkiye'nin denizlerdeki harekât kabiliyetinin önemli unsurlarından olan TCG Anadolu, Körfez'in mavi sularında ilerlerken kıyılardaki vatandaşların ilgisini çekti. Onu diğer Türk Deniz Kuvvetleri platformları takip etti. Gölcük'te ise bu geçişin ayrı bir anlamı vardı. Türk Deniz Kuvvetleri ile özdeşleşen kent, donanmanın Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirdiği geçişe kendi sahillerinden tanıklık etti. Körfez'in bir ucundan diğerine ilerleyen gemiler, Kocaeli'nin denizle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

KARAMÜRSEL'DEN DERİNCE'YE AYNI MANZARA

Mavi Vatan'ın Kocaeli etabı yalnızca bir noktada yaşanmadı. Karamürsel'de başlayan hareketlilik, gemilerin ilerlemesiyle Ereğli, Ulaşlı, Halıdere ve Değirmendere'ye taşındı. Gölcük'ün ardından Kavaklı ve Başiskele sahillerini geçen donanma unsurları, İzmit Körfezi'ne ulaştı. İzmit sahilinde de gözler denizdeydi. SEKA Park hattından ilerleyen gemiler, Körfez'in kuzey kıyısını takip ederek Derince'ye vardı ve geçiş burada tamamlandı. Böylece Kocaeli'nin sahil hattı, gün boyunca Türk Donanması'nın geçişine tanıklık etti.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ GEMİLERDE, KULAKLARI GÖKYÜZÜNDEYDİ

Günün en renkli görüntülerini ise çocuklar oluşturdu. Aileleriyle sahillere gelen çocuklar, büyük donanma gemilerini heyecanla izledi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan çocuklar, bir yandan gemileri takip ederken bir yandan da gökyüzündeki gösteriyi bekledi. Kimi çocuk TCG Anadolu'yu telefonuyla görüntüledi. Kimi gökyüzüne çevirdiği bakışlarıyla hava araçlarını takip etti. Anne ve babalar ise çocuklarının bu heyecanına ortak oldu. Kocaeli sahillerinde bugün yalnızca bir askerî geçiş izlenmedi; çocukların hafızasında yer edecek bir Türkiye tablosu oluştu.

DENİZDE DONANMA, GÖKYÜZÜNDE MİLLİ TEKNOLOJİ

Donanma geçişinin ardından bu kez İzmit Körfezi'nin semaları hareketlendi. Deniz Kuvvetleri'ne ait hava unsurları, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları selamlama uçuşları gerçekleştirdi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemli unsurları arasında yer alan Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI da Kocaeli semalarında görüldü. Bir tarafta Körfez'de ilerleyen savaş gemileri, diğer tarafta gökyüzünde süzülen milli hava araçları vardı. Kocaeli aynı gün içinde Türkiye'nin denizlerdeki gücüne ve gökyüzündeki teknolojik kabiliyetlerine tanıklık etti.

BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜLER YARININ HABERCİSİ

İzmit Körfezi'ndeki geçiş, yarın başlayacak TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde Kocaeli'nin yaşadığı büyük buluşmanın da ilk adımı oldu. TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek festivalde denizcilik, savunma sanayisi, su altı teknolojileri ve insansız sistemler öne çıkacak. İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarının yanı sıra çeşitli denizcilik etkinlikleri, sergiler ve gösteriler düzenlenecek. Festival alanı 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Giriş ücretsiz olacak; ziyaretçilerden önceden çevrim içi kayıt yaptırmaları istenecek. Bugün İzmit Körfezi'nde denizden yükselen Mavi Vatan heyecanı, yarından itibaren Gölcük Tersanesi'nde teknoloji ve savunma sanayisiyle dört gün boyunca devam edecek.