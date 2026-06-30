İzmit Belediyesi tarafından yürütülen Kadın Kadına Konak Buluşmaları, Sapakpınar ve Süleymaniye'de yaşayan kadınları ağırladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadın Kadına Konak Buluşmaları devam ediyor. Kentimizde yaşayan kadınların hem sosyalleşmeleri hem de bilgi edinmeleri amacıyla sürdürülen program, farklı mahallelerden gelen kadınların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde yapılan programın konukları Sapakpınar ve Süleymaniye mahallelerinin sakinleriydi. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ile Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci'nin de bulunduğu buluşmada, uzmanlar kadınlara önemli bilgiler aktardı.

ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN TAVSİYELER

İzmit Belediyesi Hemşiresi Pınar Türkel, kadın hastalıklarına dikkat çekerek meme kanseri ve HPV gibi önemli konularda bilgiler verdi. Psikolog Kübra Şıvgın Kara, kadınları etkileyen stres faktörlerinin altını çizerek stres yönetimi, iyilik halinin sağlanması ve depresyonla etkili baş etme yöntemlerinden bahsetti. Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunurken Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Gökçen Ürküt ise kadın hakları hakkında bilgileri paylaştı.