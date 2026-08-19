Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi'nin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Müze Kafe Projesinde sona gelindi. Proje kapsamında müzenin giriş katı, gençlerin ve vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği kitap kafe ve kültür-sanat mekânına dönüştürülüyor.

MALATYA (İGFA) - Taş mimarisiyle dikkat çeken yapının yalnızca bir müze olarak değil, aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği nitelikli bir mekân olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

Mekânda sanat ve kültür sergileri, müzik dinletileri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek. Kitap kafe ile birlikte vatandaşların hem kültürel faaliyetlere katılabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği nezih bir ortam oluşturuldu.

Proje ile geçmişi yaşatan Kent Müzesi ile geleceğin teminatı gençlerin buluşma noktasının aynı çatı altında bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Giriş katta oluşturulan kitap kafe, vatandaşların nezih bir ortamda vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği bir alan olarak hizmet verecek. Kent Müzesi aynı zamanda dokusu bozulmadan müze olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Böylece tarihi ve kültürel mirası yaşatan müze, günlük yaşamın içerisinde daha aktif bir konuma taşınacak.

'KENT MÜZESİ AKTİF HALE GELECEK'

Kent Müzesi'ni yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, müzenin uzun süredir yeterli ziyaretçi ilgisi görmediğine dikkati çekerek, yapının daha aktif ve yaşayan bir mekân haline getirilmesi için bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kent Müzesi'nin giriş katının genç mekân haline getirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Başkan Er, müzenin üst katta yer almaya devam edeceğini söyledi. Temel amaçlarının geçmişi yaşatan Kent Müzesi'nin gençlerle aynı çatı altında buluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Er, 'Genç mekân ve kitap kafe ile vatandaşlarımızın çok keyifli vakit geçirebilecekleri, nezih bir yer olacak. Bir taraftan Kent Müzemizi aktif hale getirirken diğer taraftan da vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk' diye konuştu.

Malatyalılar ve il dışından gelen misafirler için nezih bir mekân oluşturduklarına dikkati çeken Başkan Er, müze kafede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin olacağını belirtti.

Mekânda sanat ve kültür sergileri, müzik dinletileri ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerinin düzenleneceğini kaydeden Başkan Sami Er, çok kısa bir süre içerisinde müze kafenin hizmete açılacağını müjdeledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, nitelikli ve tescilli bir yapının aynı zamanda önemli bir kültürel varlık olduğunu ifade ederek, 'Yapıya en ufak bir müdahalede bulunmadık; binanın tarihi dokusunu ve yapısını tamamen muhafaza ettik. Sadece içerideki materyallerin yerlerini yeniden düzenledik. Müzedeki tüm materyaller korunuyor. Biz yapıyı korurken müze fonksiyonunu da sürdürüyor, hatta daha da geliştiriyoruz. Kent kimliğini ve Malatya'nın geçmişini yansıtan bu değerli eseri, yeni yüzüyle yeniden şehrimizin hayatına kazandırıyoruz. Geçmişimizi bugünümüze taşıyan bu mekânda, geleceğimiz ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizle buluşuyoruz. Amacımız, müzedeki bütün materyalleri koruyarak burayı daha işlevsel ve fonksiyonel hale getirmek, vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin bu değerli mekânı daha iyi şekilde ziyaret etmesini ve kullanmasını sağlamak.' diye konuştu.