Sakarya Büyükşehir Belediyesi spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların spora erişimini kolaylaştırmak ve mahallelerde güvenli oyun alanları oluşturmak amacıyla mini saha konseptini uygulamaya başladı. İlk uygulama Sapanca Güldibi Mahallesi'nde başlarken, iki farklı noktada yapılacak sahalarla çocuklar kendi mahallelerinde güvenle futbol oynayabilecek.

BU KEZ FARKLI

Birçok mahalleye yeni ve büyük sahalar kazandıran Büyükşehir, şimdi ise farklı bir konsepti uygulamaya aldı.

İLK ÖRNEKLER SAPANCA'DA

Çocukların kendi mahallelerinde, sokaklarında güvenli şekilde spor yapabilecekleri, futbol oynayabilecekleri 'mini saha' konsepti hayata geçiriliyor. Çalışmanın ilk örnekleri Sapanca Güldibi Mahallesi'nde başladı ve iki farklı noktada saha yapımı için ilk kazma vuruldu.

10 metre genişliğe, 20 metre genişliğe sahip bir konsept ile 15 metre genişlik ile 30 metre uzunluğa sahip ikinci bir konsept için ilk kazma vuruldu.

SOSYAL YAŞAMA DEĞER KATACAK

10x15 ve 15x30 metre olmak üzere inşa edilecek iki mini futbol sahasının çevresi tel örgülerle çevrilecek, çocuklar saha içinde güvenle futbol oynayacak ve bu proje bölgedeki binlerce gencin sosyal yaşamına değer katacak.

Çocukların spora erişimini sağlayacak mini futbol sahalarının sayısının ilerleyen süreçte farklı mahallelerde hayata geçirilmesi planlanıyor.