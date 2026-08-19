Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan 62 öğrencinin çeşitli bölümlere yerleştiğini duyurdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Başkan Çiftçi, 'Gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırovalı öğrenciler için tüm imkanları seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı eğitim yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlık eğitim gören Çayırovalı gençlerin kazandıkları bölümler de belli oldu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde eğitim alan 62 öğrenci, birbirinden kıymetli bölümlere yerleşerek, büyük başarı gösterdi.

Tıptan, hukuka, siyaset bilimi ve kamu yönetiminden, biyomühendisliğe, havacılık ve uzay mühendisliğinden, bilgisayar mühendisliğine, öğretmenlik bölümlerinden, ilahiyata ve daha birçok bölümü kazanan öğrencilerin başarısı, Çayırova'da büyük bir sevinç yaşattı.

'GURUR VE MUTLULUK TABLOMUZ'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Gurur ve Mutluluk Tablomuz. Gençlik Merkezimizde YKS'ye hazırlanan 62 öğrencimizin, ülkemizin çeşitli üniversitelerine yerleşmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.