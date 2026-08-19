Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve çocukları doğal sütle buluşturmak amacıyla 2020 yılında başlattığı Halk Süt Projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ulaşmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk 7 ayında çocuklara toplam 450 bin 496 litre süt desteği sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Süt Projesi, 2020 yılından beri minikler için sağlıklı bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına aylık 8 litre süt desteği veriliyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanıp paketlenen sütler, ücretsiz olarak ailelere ulaştırılıyor. 2026 yılının ilk 7 ayında 10 bin 88 çocuk toplam 450 bin 496 litre sütle buluşturuldu.

ÜCRETSİZ HİZMET

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılan sütler, çocukların temel besin ihtiyacını karşılamakla birlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi de ortaya koyuyor. Aileler, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olan sütün, ücretsiz şekilde dağıtılmasından dolayı çok memnun.

EVLERE KADAR TESLİM

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunan projede, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan süt paketleri ailelerin evlerine kadar teslim ediliyor. Başvurular sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından titizlikle değerlendirilerek, desteğin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağlıyor.