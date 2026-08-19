Yenişehir Belediyesi tarafından 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlenecek Tarım Fuarı, 3-4-5 Eylül 2026 tarihlerinde Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda sektör temsilcileri ile üreticileri bir araya getirecek. Fuarın açılışı 3 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli tarım merkezlerinden Yenişehir'de, tarımsal üretimin gücünü ve sektörün yeniliklerini buluşturacak Tarım Fuarı için hazırlıklar sürüyor.

Yenişehir Belediyesi tarafından 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında gerçekleştirilecek fuar, 3-4-5 Eylül 2026 tarihlerinde Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların üreticilerle doğrudan buluşmasına imkân sağlayacak fuarda; tarım makineleri, ekipmanlar, üretim teknolojileri ve sektördeki yeniliklerin tanıtılması hedefleniyor. Üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak Tarım Fuarı'nın resmi açılışı ise 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak.

BAŞKAN ÖZEL'DEN FUARA DAVET

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir'in güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çekerek Tarım Fuarı'nın üretici ile sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacağını söyledi.

Başkan Ercan Özel, 'Yenişehir'imiz, bereketli toprakları ve güçlü üretim kapasitesiyle Bursa'nın ve bölgemizin en önemli tarım merkezlerinden biri. 11. Uluslararası Altın Biber Festivalimiz kapsamında düzenleyeceğimiz Tarım Fuarı ile çiftçilerimizi sektörün önemli firmaları, tarım teknolojileri ve yeniliklerle buluşturmayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm firmalarımızı fuarımızda yer almaya; çiftçilerimizi, hemşehrilerimizi ve sektör temsilcilerimizi de 3 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza ve üç gün boyunca devam edecek Tarım Fuarı'mıza davet ediyorum' dedi.