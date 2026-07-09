Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2025-2026 dönemi Uygulamalı Tiyatro Eğitimi tamamlandı. Kursiyerler, 'Ayı-Teklif Vesaire' adlı oyunla sahneye çıktı ve sertifikalarını aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 2025-2026 dönemi Uygulamalı Tiyatro Eğitimi tamamlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, 'Ayı-Teklif Vesaire' adlı oyunla seyirci karşısına çıkarken, sertifikalarını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yüksel Gülay'ın elinden aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 2025-2026 dönemi Uygulamalı Tiyatro Eğitimi yoğun ilgi gördü. Yıl boyunca devam eden eğitim programına toplam 76 kursiyer katılırken, devamlılık şartını yerine getiren 50 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yaklaşık dört ay süren eğitim sürecinin ardından kursiyerler, Rus yazar Anton Çehov'un eserlerinden uyarlanan yedi kısa oyundan oluşan 'Ayı-Teklif Vesaire' adlı oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahneledi.

Büyük beğeni toplayan gösteride kursiyerler, eğitim süresince edindikleri bilgi ve deneyimi sahne performanslarıyla izleyicilere yansıttı.

SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Oyunun ardından düzenlenen sertifika töreninde, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yüksel Gülay tarafından takdim edildi.

Başkan Vekili Gülay, 'Sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı ve yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, kültür ve sanat alanındaki eğitim faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde de artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz' dedi.