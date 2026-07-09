Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda amatör spora ve sporcuya katkı sunmak için attığı tesisleşme adımlarıyla binlerce sporcuya yepyeni tesisler, kompleksler ve salonlar kazandırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da amatör spora ve sporcuya, tesisleşme anlamında adeta yatırım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere inşa ettiği spor sahaları ve Kazımpaşa'ya kazandırdığı tesisin ardından bu kez şehirdeki birçok kulüp gibi Türk futboluna önemli isimler yetiştiren Harmanlıkspor'un sahasını yenilemek için işleme başladı.

Binlerce gence yeni adres

Neredeyse şehrin dört bir yanına yayılan 17 adet futbol, basketbol, voleybol sahası inşa eden veren Büyükşehir, mevcut sahaların da yenilenmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kazımpaşa ve Kurtköy:

Bu kapsamda Kazımpaşa'ya FIFA standartlarında bir tesis kazandıran, yine aynı standartlarda amatör spor müsabakalarını ağırlayabilecek şekilde yenilenen Sapanca Kurtköy Spor Tesisi'nde işleme başlayan Büyükşehir bu kez Harmanlıkspor'un sahasını yeniliyor.

Mevcut zemini kaldırıldı

Uzun yıllardır amatör sporun önemli bir merkezi olan, diğer birçok kulüp gibi Türk futboluna önemli isimler kazandıran Harmanlıkspor'un mevcut saha zemini tamamen kaldırıldı.

Yerine sporcuların daha güvenli ve konforlu şartlarda antrenman yapabilmesi için modern ve dayanıklı sentetik çim zemin yerleştirilecek.

Yepyeni bir yüze kavuşacak

Şehrin merkezinde olması nedeniyle gençlerin spora yöneldiği, yeni yıldızların keşfedilmesi için faaliyet gösteren yılların kompleksi, çalışma bittiğinde yepyeni bir yüze kavuşacak.

Büyükşehir, ayrıca bir süre önce şehrin altyapısının dizayn edildiği Ekrem Karaberberoğlu tesisini de sil baştan yenilemiş, 17 adet futbol, basketbol, voleybol saha inşasına ek olarak mahallelere yeni sahaların inşa edilmesi için ise yeni çalışma başlatmıştı.