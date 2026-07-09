İstanbul Bakırköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediyenin aşevinde hazırlanan aşureleri ilçenin farklı noktalarında binlerce vatandaşla buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, aşure yapımına katılarak kazanın başına geçti, ardından vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve bereket geleneğini yaşatan Bakırköy Belediyesi, belediyenin aşevinde hazırlanan aşureleri ilçe genelinde vatandaşlarla buluşturdu.

Aşure hazırlıklarına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da kazanın başına geçerek aşure yapımına destek verdi. Büyük bir özenle hazırlanan aşureler daha sonra Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Evi, Kartaltepe Millet Parkı, Engelsiz Yaşam Evi, Osmaniye Pazar Yeri, Basınköy, Sadi Konuk Hastanesi önü, Ataköy Sanatçılar Parkı, Ataköy 5. Kısım Metro, Kent Lokantası, İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi, Emekliler Evi ve İncirli Metro İstasyonu'nda vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Ovalıoğlu, Basınköy Cami ve Sadi Konuk Hastanesi önündeki dağıtımlara katılarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Ovalıoğlu ayrıca Basınköy'de vatandaşların evlerini ziyaret ederek aşurelerini ulaştırdı ve Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hemşehrileriyle paylaştı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Aşure programında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Muharrem ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin en güzel simgelerinden biridir. Aşevimizde büyük bir emekle hazırladığımız aşureleri hemşehrilerimizle aynı sofranın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komşularımızla bir araya gelmek, onların dualarına ve güzel dileklerine ortak olmak bizim için çok kıymetli. Bakırköy'de dayanışmayı ve paylaşma kültürünü yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.