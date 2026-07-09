Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde yıllardır atıl durumda olan dört depo yapısının 20 milyon liralık yatırımla modern bir hale dönüştürüldüğü Sporcu Gelişim ve Kamp Merkezlerini hizmete açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sporcu Gelişim ve Kamp Merkezlerinin açılış törenine katıldı.

Törene Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Halulu, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Abdülkadir Durmaz, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda zeki ve çevik sporcular yetiştirmek için Kuvayımilliye başşehri Balıkesir'e yeni spor alanları kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni tesislerin hayırlı olmasını temenni etti.

'ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Gençlere yapılan her yatırımı Balıkesir'in geleceğine yapılmış bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Akın, yıllardır depo olarak kullanılan, atıl durumdaki dört yapıyı tamamen yenileyerek yaklaşık 1.800 metrekarelik modern spor salonlarına dönüştürdüklerini söyledi.

Şehrin mevcut kaynaklarını koruyan, atıl alanları yeniden kamusal yaşama kazandıran örnek bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyleyen Akın, 'Yaklaşık 20 milyon liralık bu yatırımla artık burada basketbol, voleybol, güreş, jimnastik, boks, judo, karate, tekvando ve birçok branşta spor yapılabilecek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı spor dallarına erişimini artırarak her yeteneğin kendisine uygun bir alan bulmasını sağlayacağız. Kadın ve erkek sporcularımız için ayrı soyunma alanlarıyla, çağdaş donanımıyla ve güvenli yapısıyla bu tesis, özellikle altyapı sporcularımızın yetişeceği önemli bir merkez olacak. Açılışını yaptığımız salonlarla birlikte Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri çok daha güçlü bir kimliğe kavuşuyor. Burası, farklı branşların ve farklı yaş gruplarının aynı spor kültürü etrafında buluştuğu kapsamlı bir spor yerleşkesine dönüşüyor.' şeklinde konuştu.