Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar'ın altyapısını güçlendiren hamlelerine devam ediyor. Ortahisar'ın mahallelerini kapsayan kanalizasyon çalışmalarıyla birlikte, özellikle yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması hedeflenirken, çevre kirliliği ve taşkın risklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Özellikle yağışlı havalarda su baskınlarının yaşandığı noktalarda kanalizasyon-yağmur suyu hatları ayrıştırma çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren ekipler, kent genelinde toplam 27 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı planlıyor.

SU BASKINLARI ÖNLENECEK

Çalışmaların önemli bir ayağını Ortahisar ilçesinde bulunan Tabakhane ve Zağnos vadileri ile çevresindeki mahalleler oluşturuyor. Özellikle Bahçecik ve Çukurçayır mahallelerinden gelen atık suların mevcut durumda yağmur suyu menfezlerine karıştığı, bu durumun Ganita Sahil bölgesinde çevresel sorunlara yol açtığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarla yağmur suyu hatlarına karışan atık sular ayrıştırılarak kolektör hatlarına yönlendirilecek, böylece hem çevre kirliliği hem de kötü koku sorununun önüne geçilecek.

MAHALLE HATLARI YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında Bahçecik-Çukurçayır, Soğuksu, Boztepe, Çamoba-Beştaş, Yalıncak, Kavala ve Yeşilköy mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı.

Öte yandan Ortahisar Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi boyunca yağmur suyu taşkınlarını önlemek amacıyla önemli bir çalışma tamamlandı. Bu kapsamda 513 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 70 adet ızgara imalatı yapıldı.

6 MAHALLEDE DAHA ÇALIŞILACAK

Halihazırda Kavala Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrışma çalışmaları devam ederken iş kapsamında 6 mahallede daha ilerleyen süreçte çalışma yürütülecek.

Tamamlanan ve devam eden yatırımlarla birlikte Ortahisar'ın altyapı eksikliği önemli ölçüde giderilecek ve geçmişte yaşanan sorunlar büyük ölçüde çözülecek.